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Татар-информ

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«Яндекс Пэй» не будет считать просроченными платежи по кредитам в дни сбоев

«Яндекс Пэй» не будет считать просроченными платежи по кредитам в дни сбоев

Платежи по «Супер Сплиту» и кредитам «Яндекса», срок погашения которых пришелся на период сбоев в работе «Яндекс Пэй», не будут считаться просроченными.

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