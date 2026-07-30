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Международная федерация школьного спорта допустила российских спортсменов к своим соревнованиям

Международная федерация школьного спорта допустила российских спортсменов к своим соревнованиям

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта (ISF) допустил российских спортсменов до соревнований.

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