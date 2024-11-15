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Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Ингредиенты Овсяные хлопья — 1 стакан Миндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стакана Семена льна — 2 столовые ложки Сухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стакана Мед — 3 столовые ложки Кокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию) Соль — щепотка Приготовление В блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.

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