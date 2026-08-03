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Аргументы недели

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В Петербурге возбуждено дело из-за ненадлежащей эксплуатации зданий вуза

В Петербурге возбуждено дело из-за ненадлежащей эксплуатации зданий вуза

Здания вуза в Курортном районе Санкт-Петербурга признаны аварийными из-за ненадлежащей эксплуатации. В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело.

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