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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «Для меня открытием стала Ксения Синицына. Она показывает именно фигурное катание, пусть пока без ультра-си»

«Для меня открытием стала Ксения Синицына. Я переживала за нее еще в прошлом году. Она болела, не получалось докатать — но в этом сезоне она расцвела.

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