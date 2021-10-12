"Накроет лавина чувств": 2 знака зодиака с головой окунутся в омут любви в ближайшее время

Середина октября обещает быть особенным временем для некоторых знаков зодиака в плане эмоций. На представителей 2 созвездий нахлынет настоящая лавина чувств, а в омут любви эти счастливчики окунутся с головой.
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