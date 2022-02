По нему в Западную Европу перебрались азиатские животные. Исследователи из Франции, США и Турции обнаружили[/sup]Balkanatolia: The insular mammalian biogeographic province that partly paved the way to the Grande Coupure / Earth-Science Reviews следы континента Балканатолия в Восточном Средиземноморье.