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Добрый Мир

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Экс-советник Кучмы: 2023 год провален. Украина разрушена 

Экс-советник Кучмы: 2023 год провален. Украина разрушена 

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