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День психолога учредили в России

День психолога учредили в России

Москва. Новый профессиональный праздник появился в России – День психолога. Распоряжение об этом подписал по поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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