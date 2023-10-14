День психолога учредили в России

Москва. Новый профессиональный праздник появился в России – День психолога. Распоряжение об этом подписал по поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
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