Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Как известно, обострение противостояния между Российской Федерацией и Западом привело к тому, что как нашему населению, так и народам других стран пришлось более определенно для себя уяснить свое отношение к России, к тем ценностям, которых она придерживается, к тому, что она предлагает международному сообществу.