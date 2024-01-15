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Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Как известно, обострение противостояния между Российской Федерацией и Западом привело к тому, что как нашему населению, так и народам других стран пришлось более определенно для себя уяснить свое отношение к России, к тем ценностям, которых она придерживается, к тому, что она предлагает международному сообществу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сначала понемногу. Потом, действительно, хлынут. И это &quot;потом&quot; уже не за горами.
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4 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Это верно, ведь Россия это не просто страна и территория, это цивилизация полюбленная Богом, с её устоями, традициями с её великой культурой. Один Пушкин только чего стоит.
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3 час.
Анастасия Гончарова
в России главная ценность это Мужчина и Женщина,а у &quot;этих&quot; на первом месте пидарасизм, поэтому нормальные люди и уезжают в Россию,а  те которые бегут из России  сами знаете кто они!😇
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2 час.

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