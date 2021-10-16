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Эксперт Оленченко заявил, что новые антироссийские санкции «ослабят внутреннее единство ЕС и его экономику»

Эксперт Оленченко заявил, что новые антироссийские санкции «ослабят внутреннее единство ЕС и его экономику»

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал предложение Польского института международных отношений (PISM) ввести новые антироссийские санкции из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы против соседних стран и государств-членов Евросоюза.

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