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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов и Болди набрали по 2+ очка в 3 играх подряд со старта плей-офф. Это рекордные серии в истории «Миннесоты»

Форварды «Миннесоты» отметились результативными действиями в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:2, 2-1).

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