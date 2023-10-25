Пронизывающий до костей ветер и снег надвигаются на Алтайский край

Синоптики предупредили, что на дорогах будет скользко Усиление ветра до 19-24 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег, и гололедные явления прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 26 и ночью 27 октября.
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