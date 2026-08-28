Иран подготовит условия для восстановления судоходства в Ормузском проливе

Иран объявил о подготовке списка условий для восстановления движения в Ормузском проливе, что стало ответом на призыв министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани обеспечить свободу судоходства в этом стратегически важном регионе, сообщает агентство Reuters.