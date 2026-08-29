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Военное обозрение

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Фон дер Ляйен предложила реквизировать сбережения граждан стран Евросоюза

Фон дер Ляйен предложила реквизировать сбережения граждан стран Евросоюза

Чтобы спасти европейскую экономику, Брюссель готов пойти на весьма сомнительные меры.

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