Какой сегодня день: 5 мая

5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения праздника послужило важное исторической событие — 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.
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