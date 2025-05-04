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Крымская газета

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Какой сегодня день: 5 мая

Какой сегодня день: 5 мая

5 мая в России отмечается День водолаза.  Датой для учреждения праздника послужило важное исторической событие — 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.

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