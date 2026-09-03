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Лавров назвал главу ЕК фон дер Ляйен фюрером из-за ее стремления к власти в ЕС

Лавров назвал главу ЕК фон дер Ляйен фюрером из-за ее стремления к власти в ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «фюрером» председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пытающуюся стянуть в Брюссель полномочия, которые не передавали Евросоюзу.

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