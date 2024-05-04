«На таких турнирах рождаются будущие олимпийские чемпионы». Хасан Бисултанов — о «Кубке Балтики»

Олимпийских чемпион по дзюдо Хасан Бисултанов посетил Открытый Всероссийский Фестиваль боевых искусств в калининградском дворце спорта «АВТОТОР-Арена» и поделился своими впечатлениями от увиденного с «Плеймейкером».
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