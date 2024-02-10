Влахович признан лучшим игроком января в чемпионате Италии

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил приз «Игрока месяца» в Серии А. В голосовании болельщиков Влахович опередил других номинантов — Лаутаро Мартинеса («Интер»), Рубена Лофтус-Чика («Милан»), Алессандро Бонджорно («Торино»), Альберта Гудмундссона («Дженоа») и Шимона Журковского («Эмполи»).
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