Почему СССР выпустил в войну 80 000 танков, а Рейх чуть более 20? Без этого секрета немцы были обречены на поражение (2021)

Почему получилось так, что разоренный СССР, в котором были частично вывезены в эвакуацию, а фактически уничтожены три танковых завода (Харьков, Сталинград, Ленинград), тем не менее смог произвести за 4 года войны 80 000 танков, а Германия со всеми своими "Даймлерами" и "Хеншелями" только 20 000? Основой любого танка является бронекорпус из броневой стали, требования к ней взаимоисключающие - она должна быть твердой, чтобы выдержать попадание снаряда и вязкой, чтобы не колоться.