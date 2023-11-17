Сотрудники Госавтоинспекции со всего Приморья стали донорами крови для граждан, пострадавших в ДТП

В преддверии Дня памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, Приморская краевая станция переливания крови совместно с Госавтоинспекцией региона провели акцию «В капле крови - океан жизни!».
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