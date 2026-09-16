⚖️ В Бахчисарае мужчина получил два года колонии за жестокое избиение знакомого В мае этого года пьяный житель Алтайского края встретил знакомого возле многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым