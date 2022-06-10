Глава ДНР: Заход российского банка на нашу территорию окончательно разрушил экономическую блокаду

В четверг, 9 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали Соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и ПАО «Промсвязьбанк».