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Глава ДНР: Заход российского банка на нашу территорию окончательно разрушил экономическую блокаду

Глава ДНР: Заход российского банка на нашу территорию окончательно разрушил экономическую блокаду

В четверг, 9 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали Соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и ПАО «Промсвязьбанк».

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