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Относительное затишье. В зоне СВО обе стороны копят силы для наступления

Относительное затишье. В зоне СВО обе стороны копят силы для наступления

В российском Минобороны подтвердили, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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