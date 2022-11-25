Относительное затишье. В зоне СВО обе стороны копят силы для наступления

В российском Минобороны подтвердили, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
В российском Минобороны подтвердили, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
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