Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков

Сегодня сталор известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, депутата Госдумы Сергея Чепикова.
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