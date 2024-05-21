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Жена Джорджа Клуни участвовала в подготовке заключения для МУС

Жена Джорджа Клуни участвовала в подготовке заключения для МУС

Амаль Клуни, жена американского актера и режиссера Джорджа Клуни, приняла участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда по поводу ситуации в секторе Газа, сообщается на сайте фонда Clooney Foundation for Justice.

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