В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортовали о проведении работ по очистке рек, каналов, озер и прудов Северной столицы от мусора и растительности в рамках адресной программы городского Комитета по природопользованию.
В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортовали о проведении работ по очистке рек, каналов, озер и прудов Северной столицы от мусора и растительности в рамках адресной программы городского Комитета по природопользованию.
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