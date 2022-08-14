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В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы

В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортовали о проведении работ по очистке рек, каналов, озер и прудов Северной столицы от мусора и растительности в рамках адресной программы городского Комитета по природопользованию.

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