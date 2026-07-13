Улицу Кропоткина в Калуге перекроют из-за праздника в честь Достоевского

Участок улицы Кропоткина в Калуге перекроют на неделю из-за фестиваля «Мир Достоевского», переулок Чичерина закроют на день для прокладки теплотрассыФестиваль "Мир Достоевского", проходящий в рамках проекта "Дни Достоевского", состоится в Калуге во второй половине июля в сквере имени Ленина.
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