Улицу Кропоткина в Калуге перекроют из-за праздника в честь Достоевского

Участок улицы Кропоткина в Калуге перекроют на неделю из-за фестиваля «Мир Достоевского», переулок Чичерина закроют на день для прокладки теплотрассыФестиваль "Мир Достоевского", проходящий в рамках проекта "Дни Достоевского", состоится в Калуге во второй половине июля в сквере имени Ленина.