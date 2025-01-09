Запретят ли компьютерные игры после опроса Володина: «Враг может влиять на молодежь»

В Госдуме планируют расширить меры по защите граждан России от деструктивного контента и обратить внимание на видеоигры, написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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