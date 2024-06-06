Для борьбы с легкими беспилотными летательными аппаратами, ведущими разведку или несущими боевую нагрузку, используются самые разные средства.
Стреляющее устройство «Росянка» для борьбы с БПЛА
Комментарии
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Vlad
Это полумера! устройство должно быть 5-7 зарядное, лучше барабанное! возможно ВМЕСТО подствольника. калибр 12 или 6! Помните! Дряни летают по 5-7-10 штук!!! Перезарядиться не успел и тебе КАБЗДА!
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18 час.
V
Vlad
ИДЕЯ БЕСПЛАТНАЯ! Жизни сохраните!!!
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18 час.
Alexandr Isaev
Для начала неплохо. Ружьё не надо носить. Лучше носить два автомата с подствольниками ( чтобы не перезаряжать).
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16 час.
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