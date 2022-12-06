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Госдума изучит законопроект о выплате дополнительной пенсии в декабре

Госдума изучит законопроект о выплате дополнительной пенсии в декабре

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым планируют вынести инициативу на обсуждение во вторник, 6 декабря.

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