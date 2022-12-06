Госдума изучит законопроект о выплате дополнительной пенсии в декабре

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым планируют вынести инициативу на обсуждение во вторник, 6 декабря.