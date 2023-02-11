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Малкин разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Сиссарелли (по 1200)

Евгений Малкин разделил 50-е место по очкам в истории НХЛ с Дино Сиссарелли. На счету обоих игроков по 1200 очков в лиге.

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