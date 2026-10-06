Шестиметровую китовую акулу выбросило на пляж в Колумбии

Шестиметровую китовую акулу обнаружили на пляже Набуга на побережье Колумбии. Об этом сообщило издание Need To Know.
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