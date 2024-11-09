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Морпехи показали захваченные позиции ВСУ в курском приграничье

Морпехи показали захваченные позиции ВСУ в курском приграничье

Националисты при отступлении даже оставили тела погибших и раненых сослуживцев.В лесу курского приграничья бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» захватили позиции, уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ.

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