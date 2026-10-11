Фокус внимания
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Фокус внимания

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🎏 Редакция журнала «Фокус внимания» формирует пул авторов и экспертов

🎏 Редакция журнала «Фокус внимания» формирует пул авторов и экспертов, которые могут оперативно предоставлять экспертные комментарии, статьи и материалы по своим направлениям.

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