В ДТП с грузовиком под Джанкоем погиб водитель легковушки

В ДТП с грузовиком под Джанкоем погиб водитель легковушкиСегодня рано утром водитель BMW возле села Калиновка Джанкойского района выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем ГАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.