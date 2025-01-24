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В ДТП с грузовиком под Джанкоем погиб водитель легковушки

В ДТП с грузовиком под Джанкоем погиб водитель легковушки

В ДТП с грузовиком под Джанкоем погиб водитель легковушкиСегодня рано утром водитель BMW возле села Калиновка Джанкойского района выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем ГАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

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