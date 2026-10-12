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Аргументы недели

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В Челябинской области раскрыли преступное сообщество с собственной «бухгалтерией» и общей кассой

В Челябинской области раскрыли преступное сообщество с собственной «бухгалтерией» и общей кассой

По версии следствия, 40-летний южноуралец создал преступную группу, которая с 2019 по 2025 год зарабатывала на вымогательстве денег и имущества, а также похищении людей.

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