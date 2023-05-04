Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Подразделение министерства финансов Соединенных Штатов, которое отвечает за применения права в области санкций (OFAC), выдало разрешение на проведение сделки по продаже российского оператора связи "Вымпелком", сообщает корреспондент The Moscow Post.
Подразделение министерства финансов Соединенных Штатов, которое отвечает за применения права в области санкций (OFAC), выдало разрешение на проведение сделки по продаже российского оператора связи "Вымпелком", сообщает корреспондент The Moscow Post.
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