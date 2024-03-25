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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ивич о назначении в «Спартак»: «Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим» 

Сообщалось, что экс-главный тренер «Краснодара» – один из кандидатов для красно-белых. «Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю со своей семьей.

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