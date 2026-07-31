Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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В Республике Крым полицейские пресекли незаконное хранение частей наркосодержащего растения в крупном размере

В ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «МАК-2026» сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району провели комплекс розыскных мероприятий и выявили факт незаконного хранения наркотических средств.

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