В Республике Крым полицейские пресекли незаконное хранение частей наркосодержащего растения в крупном размере

В ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «МАК-2026» сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району провели комплекс розыскных мероприятий и выявили факт незаконного хранения наркотических средств.
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