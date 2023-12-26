Три раза горел – комбат Трошин рассказал о боях за освобождение Марьинки

За спасение товарищей и подбитую технику ВСУ русский боец получил звание майора.В Минобороны России доложили президенту России Владимиру Путину о том, что очередной рубеж в зоне СВО взят – Марьинка под контролем русской армии.
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