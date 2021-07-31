За сутки в России подтверждено 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3514 2 Санкт-Петербург 1915 3 Московская область 1592 4 Нижегородская область 539 5 Свердловская область 512 6 Воронежская область 487 7 Красноярский край 471 8 Самарская область 461 9 Пермский край 458 10 Ростовская область 426 11 Иркутская область 399 12 Омская область 382 13 Республика Крым 379 14 Челябинская область 338 15 Оренбургская область 332 16 Волгоградская область 322 17 Хабаровский край 320 18 Ставропольский край 316 19 Астраханская область 291 20 Забайкальский край 285 21 Тюменская область 280 22 Республика Коми 279 23 Алтайский край 279 24 Ульяновская область 263 25 Краснодарский край 263 26 Брянская область 262 27 Саратовская область 259 28 Приморский край 258 29 Республика Башкортостан 256 30 Тверская область 255 31 Мурманская область 249 32 Липецкая область 243 33 Ленинградская область 238 34 Пензенская область 234 35 Вологодская область 228 36 Архангельская область 215 37 Владимирская область 210 38 Новосибирская область 209 39 Калининградская область 208 40 Ханты-Мансийский автономный округ 205 41 Республика Бурятия 201 42 Ярославская область 201 43 Кемеровская область 200 44 Республика Дагестан 200 45 Курская область 186 46 Республика Хакасия 179 47 Смоленская область 178 48 Республика Тыва 166 49 Республика Карелия 165 50 Севастополь 164 51 Удмуртская Республика 156 52 Новгородская область 150 53 Республика Саха (Якутия) 145 54 Белгородская область 143 55 Тульская область 141 56 Калужская область 138 57 Костромская область 136 58 Амурская область 135 59 Чеченская Республика 131 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 130 61 Курганская область 130 62 Кировская область 125 63 Рязанская область 124 64 Псковская область 119 65 Томская область 119 66 Республика Калмыкия 116 67 Ивановская область 115 68 Сахалинская область 104 69 Тамбовская область 93 70 Кабардино-Балкарская Республика 87 71 Орловская область 83 72 Республика Чувашия 75 73 Республика Мордовия 69 74 Республика Северная Осетия-Алания 65 75 Республика Марий Эл 60 76 Карачаево-Черкесская Республика 59 77 Республика Адыгея 58 78 Республика Ингушетия 58 79 Республика Алтай 56 80 Республика Татарстан 55 81 Камчатский край 54 82 Еврейская автономная область 38 83 Магаданская область 32 84 Чукотский автономный округ 22 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 265 873 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.