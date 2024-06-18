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Мошенники используют новые уловки для обмана граждан

Мошенники используют новые уловки для обмана граждан

Жители Самарской области стали жертвами мошенничества после того, как один из них решил продать свой загородный дом через интернет-платформу.

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