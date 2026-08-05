Скандал перед премьерой: россияне обрушили рейтинг «Колобка»

Фильм «Последний богатырь. Колобок» столкнулся с волной критики ещё до выхода в широкий прокат. В социальных сетях и на киноплощадках пользователи массово выражают недовольство решением перенести показы нового фильма о Человеке-пауке ради освобождения прокатного окна для российской сказки.