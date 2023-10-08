Названо место, где люди чаще всего видят НЛО

НЛО, впечатление художника / © Getty Images С недавнего времени консультативная группа NASA, занимающаяся изучением НЛО, рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США принимать сообщения об НЛО от граждан и регистрировать их.
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