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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» интересен хавбек «Ньюкасла» Гимараэс, это приоритет парижан. Отступные – 100 млн фунтов

«ПСЖ» интересен хавбек «Ньюкасла» Гимараэс, это приоритет парижан. Отступные – 100 млн фунтов

По данным ESPN, подписание Гимараэса является приоритетом парижан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что у агента игрока Джулиано Бертулуччи хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем – ранее он провел сделки по переходу Лукаса Бералдо и Габриэля Москардо.

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