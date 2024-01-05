«ПСЖ» интересен хавбек «Ньюкасла» Гимараэс, это приоритет парижан. Отступные – 100 млн фунтов

По данным ESPN, подписание Гимараэса является приоритетом парижан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что у агента игрока Джулиано Бертулуччи хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем – ранее он провел сделки по переходу Лукаса Бералдо и Габриэля Москардо.