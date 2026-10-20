Физиотерапевт, специализирующийся на реабилитации после травм передней крестообразной связки, директор клиники в испанской в испанской Махадаонде Анхель Вильянуэва прокомментировал травму вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, полученную в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
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