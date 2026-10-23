Романы, где юные девушки выбирают спутниками жизни мужчин, чей возраст мог бы соответствовать их отцам или дедам, неизменно становятся магнитом для общественного внимания.
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Ну зачем уж так пессимистично-то, про горькие воспоминания, во-первых с приходом деменции никакие воспоминания не страшны - их нет, во-вторых, появятся новые невесты 18 летние..., И, автор, молодость Федосеевой-Шукшиной приходится на середину 70х а не на 90е.