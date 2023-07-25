ПО ПОВОДУ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЯСНОСТИ МЕНЬШЕ «Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее.
Пригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа
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Кошмар
Бернсу соврать, как два пальца об асфальт. С каких это пор пиндосы правду говорить начали? А постфактум всё, что угодно сказать можно.
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18 час.
ОШ
Ольга Шел
Данная статья доказывает тот факт, что обнаглевшее самомнение Пригожина не знает ни границ, ни предела. А фраза - "объем данных, которые сейчас имеется в распоряжении российской публики" - вообще шедевр, такое впечатление, что публика ждет ежедневных докладов по проделанной работе в сборе разной информации по делу Пригожина. А публика, которая этого ждет не обнаглела? у Пригожина научились выбивать все, что хочется? Известным политологам, докторам и авторам статей не стоит сеять в массы неуверенность в силах наших спец служб, они работают не докладывая публике. Так тихой сапой - вот Америка знала, и знает, а знают ли наши сомневается он. Чем подтвержденное сомнение? И мы следом должны начинать с крика -почему нет сведений в открытом доступе? Вы все, имея такой список известностей, понимаете ведь что пишете?
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17 час.
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