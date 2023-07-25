Пригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа

ОШ

Ольга Шел

Данная статья доказывает тот факт, что обнаглевшее самомнение Пригожина не знает ни границ, ни предела. А фраза - "объем данных, которые сейчас имеется в распоряжении российской публики" - вообще шедевр, такое впечатление, что публика ждет ежедневных докладов по проделанной работе в сборе разной информации по делу Пригожина. А публика, которая этого ждет не обнаглела? у Пригожина научились выбивать все, что хочется? Известным политологам, докторам и авторам статей не стоит сеять в массы неуверенность в силах наших спец служб, они работают не докладывая публике. Так тихой сапой - вот Америка знала, и знает, а знают ли наши сомневается он. Чем подтвержденное сомнение? И мы следом должны начинать с крика -почему нет сведений в открытом доступе? Вы все, имея такой список известностей, понимаете ведь что пишете?