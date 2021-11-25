Политика как она есть

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Про утечку информации по поддельным сертификатам о вакцинации

Про утечку информации по поддельным сертификатам о вакцинации

Всегда удивлялся тем, кто подобным занимается. Зачем покупать то, что и так бесплатно, но может тебе аукнуться, причем так, что применение ядреного оружия покажется простым хлопком в ладоши.

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